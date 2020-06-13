اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان: الوضع الصحى مستقر وتحت السيطرة لكن المخاوف قائمة

السبت، 13 يونيو 2020 04:55 م
السودان: الوضع الصحى مستقر وتحت السيطرة لكن المخاوف قائمة السودان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية الدكتور صديق تاور، أن الوضع الصحى فى بلاده مستقر وعلى درجة من السيطرة، لكنه أشار إلى أن المخاوف لاتزال قائمة.

وقال تاور، خلال مخاطبته اليوم السبت ورشة مراجعة وتقييم إجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة كورونا، إن الورشة تعقد بعد ثلاثة أشهر من تسجيل أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى السودان، لمراجعة ما تم وقراءة ما ينبغى أن يكون عليه الحال، خاصة وأن الجائحة أصبحت أمرا واقعيا ألقت بظلالها وتأثيراتها على جميع مفاصل الدولة وقطاعات المجتمع المختلفة.


وأضاف تاور أن الورشة ناقشت ما يمكن اتخاذه من تدابير مسقبلا على المديين القريب والبعيد بالاستعانة بجميع الشركاء العاملين فى مكافحة الجائحة من مختلف مكونات المجتمع والدولة، موضحا أن الحكومة اضطرت لاتخاذ التدابير والإجراءات من باب تخفيف الأذى ومنع انتشار الفيروس.


وشدد على أن تلك الإجراءات ليست عقابية أو للحد من حريات المواطنين، وبدونها كان الحال سيتحول لكارثة إنسانية"، لافتا إلى أن جميع الدول التى ظهر فيها الفيروس اتخذت نفس الخطوات مع الاختلاف فى كيفية ادارة الأزمة، وفق ظروفها الخاصة من حيث الكثافة السكانية والثقافة المجتمعية والبنية التحتية والقدرة الاقتصادية.


وأعرب عن أمله فى أن تخرج الورشة بموجهات الخطوة القادمة، والتى يجب أن تكون فعالة وخفيفة الأثر على المواطنين.


من جانبها، أشادت عضو مجلس السيادة الانتقالى عائشة موسى السعيد بتعاون وتكاتف كل الجهات العاملة فى مجال مكافحة جائحة كورونا، بما عكس تماسك وتعاضد الشعب السوداني.


وأشارت إلى أن الأوراق التى قدمت خلال الورشة تضمنت خلاصة الدراسات المختلفة التى قامت بها المؤسسات، وفى مقدمتها دعم وزارة الصحة، معربة عن أملها فى أن تخرج هذه الورشة برؤية واضحة فى كيفية المحافظة على أرواح المواطنين والصحة العامة، وبما يمكن السودان من كبح جماح هذه الجائحة، وأن يكون الحظر المفروض، هو الأخير.


وناقشت الورشة التقرير العام للجنة العليا للطوارئ الصحية، كما استعرضت التقارير المختلفة التفصيلية لكل اللجان المشاركة فى الورشة، ومنها لجان الخدمات والصحة والدعم السلعى والمجتمعي، وتقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول رؤيتها للعودة المتدرجة للعمل، إلى جانب تقرير ولاية الخرطوم.


السودان

أخبار السودان

أخبار عربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

قمة يوفنتوس ضد ميلان تحقق أعلى مشاهدة فى إيطاليا بالموسم الجاري

قمة يوفنتوس ضد ميلان تحقق أعلى مشاهدة فى إيطاليا بالموسم الجاري

انهيار "بى إن سبورتس" يكشف هشاشة الإعلام القطرى.. واجهة تميم تبدأ فى تسريح الإعلاميين والموظفين لمواجهة الأزمة الطاحنة.. أصابع الاتهام تتجه نحو ناصر الخليفى رجل الصفقات المشبوهة..وشبح الإفلاس يهدد بإغلاق الشبكة

انهيار "بى إن سبورتس" يكشف هشاشة الإعلام القطرى.. واجهة تميم تبدأ فى تسريح الإعلاميين والموظفين لمواجهة الأزمة الطاحنة.. أصابع الاتهام تتجه نحو ناصر الخليفى رجل الصفقات المشبوهة..وشبح الإفلاس يهدد بإغلاق الشبكة

شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة