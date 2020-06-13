اليوم السابع
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السكرتير المساعد للأقصر يقود حملة نظافة بالشوارع الرئيسية بالمدينة.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 11:23 م
السكرتير المساعد للأقصر يقود حملة نظافة بالشوارع الرئيسية بالمدينة.. صور السكرتير المساعد للأقصر يقود حملة نظافة بالشوارع الرئيسية
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد اللواء عماد أبو العزايم السكرتير المساعد للمحافظة، مساء اليوم السبت، حملة نظافة شاملة بمنطقة شارع نادي المدينة المنورة وتفرعاته بمدينة الأقصر، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وخلال الحملة تم فض سرادق عزاء بالمنطقة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، حيث شارك في الحملة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، ومسئولي المتابعة الميدانية بديوان المحافظة، ومسئولي مجلس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكان قد صرح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه يتم مواصلة الحملات للرش والتعقيم والتطهير بصورة يومية بمختلف أرجاء المدينة، وذلك لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمكافحة العدوى برش وتعقيم كافة المدن والقرى بصورة يومية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أن الحملات تمت بقرية العديسات بحري، حيث قام رجال الوحدة المحلية لقرية العديسات بحرى برئاسة محمد حسن على حسين رئيس القرية، باستخدام العربيات المجهزة وماكينات الرش لعمليات التطهير والتعقيم، والتى تجول بالطرق والشوارع الرئيسية والأماكن العامة والحيوية والمنشآت العامة والحكومية، والتى تستغل فترة حظر التجوال بالتنسيق مع الشباب المتطوعين بغرفة عمليات الطود والعديسات، واستهدفت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عدة شوارع ونجوع بمنطقة حاجر العديسات بحرى بدايةً من منطقة الضمان والخرابيط والدباريك وبنى هلال ونجع الشيخ منتهياً بنجع الظاهري، كما استهدفت الحملة أيضاً المنشآت الحكومية كمدرسة التحرير الثانوية، ومدرسة الشهيد خيرى بمدينة الطود، وواجهات مدرسة حاجر العديسات الابتدائية، ومركز شباب الضمان، ومحطة محولات كهرباء العديسات، وذلك بالتنسيق مع جمعية الشباب للتنمية الشاملة بالطود.

السكرتير المساعد للأقصر يقود حملة نظافة بالشوارع الرئيسية (1)
السكرتير المساعد للأقصر يقود حملة نظافة بالشوارع الرئيسية 

 

السكرتير المساعد للأقصر يقود حملة نظافة بالشوارع الرئيسية (2)
السكرتير المساعد للأقصر يقود حملة نظافة بالشوارع الرئيسية 

 

السكرتير المساعد للأقصر يقود حملة نظافة بالشوارع الرئيسية (3)
السكرتير المساعد للأقصر يقود حملة نظافة بالشوارع الرئيسية

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