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السكة الحديد: توفير كمامات يوميا بشبابيك الحجز بالمحطات بسعر التكلفة

السبت، 13 يونيو 2020 09:00 ص
السكة الحديد: توفير كمامات يوميا بشبابيك الحجز بالمحطات بسعر التكلفة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد أنه يتم طرح كمامات يوميا بشبابيك الحجز بالمحطات للجمهور بسعر التكلفة البالغة 3 جنيهات للكمامة قيمة توريدها للهيئة.

وأضافت المصادر لليوم السابع، يتم يوميا يتم توزيع علب كمامات على صرافى التذاكر بشبابيك الحجز بالمحطات لبيعها للراغبين من الجمهور فى اطار تعليمات وقرار مجلس الوزراء بمنع ارتداء وسائل النقل الجماعى بدون ارتداء كمامات لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 

كانت الحكومة أعلنت أن استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء حتي الرابعة من صباح اليوم الثاني بدلا من الخامسة من صباحا، لمدة أسبوعين مع التأكيد على منع استقلال وسائل النقل الجماعى بدون ارتداء كمامات وتوقيع غرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه على المخالفين.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل  بمقر مجلس الوزراء الخميس الماضى، والذي أكد أن الحكومة ومنذ إدارتها للأزمة، حرصت على صحة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع من جهة أخرى، ومتابعة الوضع الصحي في كافة أنحاء الجمهورية أول بأول وساعة بساعة وأنها وضعت خططتها لإعادة فتح البلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي وأن هذه الخطط تتميز بالمرونة الكافية للتمشي مع أي تطور يطرأ على الحالة الصحية.

وأوضح هيكل، أن اللجنة أكدت أن كل دولة تعمل في هذه الأزمة طبق ظروفها التي قد لا تتفق بالضرورة مع دولة أخرى، ولكن الثابت والمؤكد هو ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بالإجراءات الصحية وهي ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

 


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