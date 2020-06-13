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السعودية: عقد 3 مؤتمرات أسبوعيا فقط للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 11:47 م
السعودية: عقد 3 مؤتمرات أسبوعيا فقط للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الإعلام فى السعودية أن المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ابتداءً من الغد لمدة 3 أيام في الأسبوع، الأحد والثلاثاء والخميس، وذلك وفق وسائل إعلام سعودية. 
 
وكانت السعودية تقعد يوميا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا فى المملكة، يشارك فيه الدكتور محمد العبد العالى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية. 
 
يذكر أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم قد تخطت حاجز الـ 4 ملايين، وفيما وصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس إلى أكثر من 7 ملايين و800 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز". 
 
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.
 

 


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كورونا

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