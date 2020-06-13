السعودية تغلق سوق الخضار والفواكه بالدمام اعتباراً من الغد بسبب كورونا

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إغلاقها سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام مؤقتاً اعتباراً من غد الأحد ومنع دخول الأفراد ويسمح فقط بدخول التجار والموردين للحراج البلدي والمستورد فقط وذلك لما تقتضيه المصلحة وتطبيقاً للإجراءات الوقائية حرصاً على السلامة العامة وتجنباً لانتشار وتفشي فيروس كورونا وذلك وفق صحيفة عكاظ.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وبحسب بيان نشرته الوزارة على حسابها الرسمي "تويتر"، فقد نص القرار الوزاري على "أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي".
ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
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