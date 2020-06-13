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السعودية تغلق سوق الخضار والفواكه بالدمام اعتباراً من الغد بسبب كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 12:13 م
السعودية تغلق سوق الخضار والفواكه بالدمام اعتباراً من الغد بسبب كورونا فواكه وخضروات
إيمان حنا

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إغلاقها سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام مؤقتاً اعتباراً من غد الأحد ومنع دخول الأفراد ويسمح فقط بدخول التجار والموردين للحراج البلدي والمستورد فقط وذلك لما تقتضيه المصلحة وتطبيقاً للإجراءات الوقائية حرصاً على السلامة العامة وتجنباً لانتشار وتفشي فيروس كورونا وذلك وفق صحيفة عكاظ.

وصادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 817 كجم من الخضراوات و الورقيات والفواكه، وأتلفت 40 كجم من الخضراوات الفاسدة، وذلك ضمن الحملات الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين، بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.
 
ومن جهة أخرى كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قد أعلنت بدء تطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتباراً من الاثنين المقبل من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى 15 سبتمبر .

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

وبحسب بيان نشرته الوزارة على حسابها الرسمي "تويتر"، فقد نص القرار الوزاري على "أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي".

ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.


السعودية

كورونا

سوق الخضار بالدمام

اجراءات احترازية ضد كورونا

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