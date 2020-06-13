اليوم السابع
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الزراعة: برامج إرشادية بمزارع الخضر والفاكهة لزيادة الإنتاج

السبت، 13 يونيو 2020 05:00 ص
الزراعة: برامج إرشادية بمزارع الخضر والفاكهة لزيادة الإنتاج خضار وفاكهة
كتب عز النوبى

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قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية  للبساتين والمحاصيل الزراعية  بوزارة الزراعة إن هناك برامج إرشادية   ونشرات وتوصيات مستمرة لمزارعى الخضر والفاكهة  لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى استمرارعمل اللجان المروية يومية  تتابع   زراعات الخضر ومزارع  الفاكهة  لزيادة  الإنتاج والمعروض بالأسواق ورصد أى حالة مرضية  للنبات، ومواجهة المناخ المتغير.

 وأكد  الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين  والمحاصيل الزراعية ، في تصريحات   لـ "اليوم السابع  "،إنه بالتنسيق  مع  مديريات  الزراعة، هناك لجان  متابعة  يوميا على زراعات  الخضر  الصيفى ومواجهة المناخ المتغير والتقلبات  الجوية لزيادة  الإنتاج  والمعروض بالأسواق خاصة أن الخضروات سلع استهلاكية  أساسية، ومن  الخضروات الصيفى المبكر منها "البطاطس الصيفى، الكوسة ، والباذنجان، والفاصوليا ، ولوبيا ، الكرنب صيفى مبكر، قرنبيط ، والبطيخ ، والكنتالوب ، والبامية، والملوخية، والخيار  المكشوف".

وأضاف مدير إدارة  الخضر، إن اللجان تعمل على دوريا بالمرور على جميع  زراعات الخضروات  بجميع المحافظات  لتقديم جميع  الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة  على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، متابعا أن هناك  غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين،  فى حالة وجود شكوى  حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين ،   ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى، وعقد الندوات الإرشادية  فى الغيطان  للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التقلبات  الجوية ،لزيادة الإنتاج  وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وكشف تقرير  لوزارة الزراعة ، إن هناك تكليفات لجميع إدارة الخضر  بالمحافظات بالمتابعة الدورية  لزراعات  الخضر، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، وإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.

 


زراعات الخضر

المحاصيل الزراعية

الخضر الصيفية

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