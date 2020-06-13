وتناولت المباحثات بين الجانبين أخر التطورات في الملف الليبي.



وكان صالح والوفد المرافق له قد وصل وصل ظهر اليوم إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة حيث كان في استقباله سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) وصبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية كانا في استقبال عقيلة صالح لدى وصوله إلى المطار.