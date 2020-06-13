طهران (أ ش أ)

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم السبت، إن "التزام المواطنين الإيرانيين بالتوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) انخفض خلال الفترة الأخيرة"، لافتا إلى إنه "سيتم إعادة جميع القيود ذات الصلة إن استدعت الضرورة ذلك".

وشدد روحاني - خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - على ضرورة الالتزام بالتعلميات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منوها إلى أن فيروس كورونا الذي اجتاح العالم كان أمرا لم يسبق له مثيل في إيران منذ نحو 150 عاما.

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى،قال السبت الماضى، إن حفل زفاف ساهم فى ارتفاع جديد فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكنه أصر على أن البلاد، ليس أمامها خيار سوى أن تبقى اقتصادها مفتوحا رغم تحذيرات من موجة ثانية من التفشي.

كما قال روحانى، إن المساجد ستفتح أبوابها من جديد للصلاة يوميا فى أنحاء البلاد، على الرغم من أن بعض المناطق تشهد معدلات مرتفعة من العدوى بفيروس كورونا، وصرح روحانى للتلفزيون الرسمي أيضا بأنه سيجرى تمديد ساعات العمل في مراكز التسوق بعدما كانت متاحة حتى السادسة مساء فقط وذلك في خطوة إضافية ضمن خطط الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام.

وقال روحاني "ستفتح أبواب المساجد في أنحاء البلاد للصلاة يوميا". وأضاف أنه يتعين الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيره من الإجراءات الصحية. ولم يذكر روحاني الموعد المحدد لإعادة فتح المساجد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات تتخذ إجراءات أشد صرامة لضمان الالتزام بالقواعد الصحية التي تشمل منع ركوب الحافلات وقطارات المترو بدون كمامات.

وقال علي رضا زالي رئيس فريق عمليات مكافحة فيروس كورونا في طهران للتلفزيون الرسمي إن الوضع في العاصمة "لا يزال غير موات"، مضيفا أن تخفيف القيود يتعين أن يكون مقرونا "بالتزام أكثر جدية" بالقواعد.