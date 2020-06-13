وشدد روحاني - خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - على ضرورة الالتزام بالتعلميات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منوها إلى أن فيروس كورونا الذي اجتاح العالم كان أمرا لم يسبق له مثيل في إيران منذ نحو 150 عاما.