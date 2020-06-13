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الداخلية تضبط 32 ألف اخترقوا الحظر و31 ألف سائق بدون كمامة خلال أسبوع

السبت، 13 يونيو 2020 01:04 م
الداخلية تضبط 32 ألف اخترقوا الحظر و31 ألف سائق بدون كمامة خلال أسبوع حظر التجوال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة كورونا، حيث نجحت فى ضبط 11 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق مكان نشاط تعليمى مخالف، و1529 محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

وأثمرت الجهود فى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات عن ضبط " 31605 سائق نقل جماعى"، وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط" 32674 شخصا، 19373 مركبة"، فضلًا عن ضبط 5668 قضية تموينية متنوعة خلال أسبوع.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية نجحت خلال 24 ساعة فى اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5437 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.


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حظر

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