اليوم السابع
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الجيش اليمنى يعلن مقتل قيادى مهم من الحوثيين شرقى تعز

السبت، 13 يونيو 2020 02:00 ص
الجيش اليمنى يعلن مقتل قيادى مهم من الحوثيين شرقى تعز الجيش اليمنى
وكالات

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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، الجمعة، مقتل قيادي ميداني في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، في مواجهات بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "مواجهات اندلعت بين قوات الجيش والحوثيين صباحا في جبهة العريش شرق مديرية صبر شرقي تعز".

وأكدت وفق " سبوتنيك"  أن "المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الميداني في جماعة الحوثيين محمد منصور فارع، وإصابة آخرين".

وأشارت إلى "أن القيادي فارع يُعد من القيادات المهمة في صفوف الحوثيين في محافظة تعز".

ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل معارك متواصلة منذ خمس سنوات بين الجيش اليمني وقوات حليفة مدعومة بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله الحوثية وقوات متحالفة معها من جهة أخرى.

 


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