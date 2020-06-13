الجيش اليمنى يعلن مقتل قيادى مهم من الحوثيين شرقى تعز

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "مواجهات اندلعت بين قوات الجيش والحوثيين صباحا في جبهة العريش شرق مديرية صبر شرقي تعز".

وأكدت وفق " سبوتنيك" أن "المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الميداني في جماعة الحوثيين محمد منصور فارع، وإصابة آخرين".

وأشارت إلى "أن القيادي فارع يُعد من القيادات المهمة في صفوف الحوثيين في محافظة تعز".

ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل معارك متواصلة منذ خمس سنوات بين الجيش اليمني وقوات حليفة مدعومة بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله الحوثية وقوات متحالفة معها من جهة أخرى.