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الجيش الليبى: التغيير فى غرفة العمليات مبنى على تغير العدو والظروف

السبت، 13 يونيو 2020 08:23 م
الجيش الليبى: التغيير فى غرفة العمليات مبنى على تغير العدو والظروف المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الجيش الوطنى الليبى، أن التغيير الذى تم الإعلان عنه فى غرفة العمليات مبنى على تغير العدو والظروف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. وفى وقت سابق، قال الجيش الوطنى الليبى، إن تدخل تركيا عسكريا فى ليبيا تحولت حرب الجيش الوطنى ضد الإرهاب فى ليبيا إلى حرب دولية تحت شعار داخلى.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إعادة تشكيل غرف العمليات الرئيسية للجيش الوطني وتكليف ضباط أكفاء وقادرين على التفاعل مع المعركة ومتغيراتها وبثقة الشعب بهم، مؤكدا أن الجيش الوطني سيقاتل وينتصر لليبيا.

وأكد الجيش الوطنى الليبى فى بيان نشره مكتب اللواء أحمد المسمارى، السبت، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لا يحتاج لليبيين ولا يحمل لهم ما يدفعهم لحلول وطنية للأزمة الراهنة بل جاء لغرض السيطرة على ثروات وخيرات ليبيا وكذلك لإحياء الإمبراطورية العثمانية المهزومة.

وأوضح الجيش الليبى أنه عبر التاريخ كانت تركيا تستولى على مقدرات الشعب الليبى وعلى أرضهم وتحولهم إلى لاجئين وأقليات مبعثرة مثل الأرمن والأكراد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تقاتل حتى لا يتحول المشهد فى ليبيا لما جرى مع الأرمن والكرد.


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