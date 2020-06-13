"الجنايات" تقضى بالإعدام شنقاً لمتهمين بقتل مواطن لسرقته فى الوايلى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بقتل مواطن لسرقته بالوايلي، بالإعدام شنقاً، صدر القرار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي و محمد عمارة، وأمانة سر محمد طه.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين "عبد الرحمن.أ"، عامل، و "أحمد. ف"، حداد، بقتل المجني عليه "إبراهيم.ع"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا النية وبيتا النية علي قتله وتنفيذا لهذا الغرض اقتحما مسكنه ودفعه المتهم الثاني أرضا وجثم فوقه المتهم الأول كاتما أنفاسه بوسادة، حال ركل المتهم الثاني لوجهه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات اللملوكة للمجني عليه، وكان ذلك من داخل مسكنه حال كونهما شخصين، بأن قاما بقتله لتسهيل سرقة منقولاته.