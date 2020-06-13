أعلنت وزارة الصحة فى الجزائر، اليوم السبت، عن تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 9 وفيات، وتسجيل 98 حالة شفاء جديدة

وأوضحت الصحة الجزائرية، أنه تم إرتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 10810، و إرتفاع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 760، وكذلك إرتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 7420، وذلك وفق وسائل إعلام جزائرية.

وعلى جانب آخر، أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، استئناف نشاط النقل بسيارات الأجرة بالجزائر العاصمة اعتبارا من بعد غد الاثنين، بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، على أن تقتصر الخدمة على ولاية الجزائر دون أن تمتد خارجها، مع اتخاذ التدابير الصحية الصارمة لمنع انتشار العدوى.