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الجزائر ترفع الحجر الصحى الكلى عن 19 ولاية

السبت، 13 يونيو 2020 09:24 م
الجزائر ترفع الحجر الصحى الكلى عن 19 ولاية الجزائر
كتب محمد جمال

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أفادت رئاسة الحكومة الجزائرية، يوم السبت، بأنها قررت رفع الحجر الصحي الكلي عن 19 ولاية، وأضافت أنه تم تعديل توقيت الحجر الصحى فى 29 ولاية من الخامسة صباحا إلى الثامنة ليلا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت أنها ستباشر في رفع الحجر الصحي تدريجيا اعتبارا من 14 يونيو، علما أن المرحلة الأولى من استئناف الأنشطة التجارية والاقتصادية قد بدأت في 7 يونيو.

وأوضح بيان حكومي في الرابع من يونيو أن استئناف النشاطات التجارية والاقتصادية سيكون "مشروطا بالتقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية في أماكن العمل والتجمعات".

وأشار البيان إلى أن تسيير عملية رفع الحجر، التي ستكون تدريجية ومرنة ومكيفة حسب الوضع الوبائي الوطني، من شأنه أن ينطوي على قيود أكثر من تلك التي كان ينطوي عليها الحجر الصحي.

وفرضت السلطات حجرا صحيا كاملا منذ يوم 24 مارس الماضي.


الجزائر

كورونا

فيروس كورونا

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