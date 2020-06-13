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الثلاثاء.. اجتماع "دانة غاز" لمناقشة سداد مستحقات الشركة في مصر

السبت، 13 يونيو 2020 03:00 ص
الثلاثاء.. اجتماع "دانة غاز" لمناقشة سداد مستحقات الشركة في مصر دانة غاز
كتب هانى الحوتى

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يعقد مجلس إدارة شركة دانة غاز، اجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو، لمناقشة سير عملياتها ومشروعاتها في مصر والإمارات وكردستان العراق، وموقف سداد مستحقات الشركة في مصر وإقليم كردستان العراق، كما سيطلع المجلس على التقرير نصف السنوي عن إدارة المخاطر للمجموعة وخطة التدقيق لعام 2020، بالإضافة إلى تقرير عن سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم.
 
ويأتي هذا الاجتماع، استكمالاً لاجتماع مجلس إدارة شركة دانة غاز يوم الأربعاء الماضي، والذى لم يستطع المجلس خلاله مناقشة جميع بنود جدول أعمال الاجتماع نظراً لضيق الوقت، واكتفى المجلس فقط بالإطلاع على تقرير نصف سنوي عن ميزانية الشركة وخطة العمل لعام 2020 ومسائل روتيينة أخرى.
 
وحققت شركة "دانة غاز"، المتخصصة في استكشاف ونقل الغاز وبيعه وتكريره ومقرها الشارقة، أرباحًا قدرها 575 مليون درهم (8.2 فلس/للسهم) بنهاية عام 2019، مقارنة بخسائر قدرها 682 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.
 
يعود سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تراجع مخصص الانخفاض في القيمة  إلى 242 مليون درهم مقارنة بـ  916 مليون درهم فيما يتعلق بعمليات تقييم احتياطيات النفط والغاز السنوية لحقل بالزوراء في دولة الإمارات العربية المتحدة وحقول الشركة في مصر، وتضمنت نتائج الفترة الحالية على قيد استحقاقات تعاقدية مرتبطة بالأداء بقيمة 396 مليون درهم، وترتبط هذه الاستحقاقات النقدية التي تترتب على مساهمين معينين في "بيرل بتروليوم" باتفاقيات بيع الحصص الأصلية.
 
وكانت شركة دانة غاز الاماراتية، قد أعلنت حصولها على موافقة المساهمين للبدء في إعداد دراسة جدوى لبحث إمكانية فصل أعمال التنقيب والإنتاج في شركة مستقلة جديدة، بحيث يتم إدراجها هي الأخرى في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبموجب ذلك، سيمتلك المساهمون الحاليون أسهماً في شركتين منفصلتين تختص إحداهما في أعمال التنقيب والإنتاج، التي تشمل عمليات الشركة في إقليم كردستان العراق ومصر؛ وتختص الأخرى في أعمال النقل والمعالجة، التي ستضم عمليات مشروع غاز الإمارات والمرتبط بقضية التحكيم التي قرار التعويض بخصوصها.
 
 
 

دانة غاز

مستحقات دانة غاز

بورصة ابوظبى

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