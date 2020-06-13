التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

كتب أحمد الجعفرى

أصدرت النيابة العامة قرار بدفن جثة شاب مريض بفيروس كورونا والذى توفى نتيجة انتحاره داخل منزله، بسبب سوء حالته النفسية وازدياد آلامه من المرض، بعدما تعذر تشريح جثته، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستعانت مديرية أمن الجيزة بفريق طبى، لنقل جثة شاب مريض بفيروس كورونا، انتحر داخل مسكنه بأوسيم، إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وأجرى رجال المباحث وأعضاء النيابة، معاينة للشقة التى شهدت واقعة الانتحار، وتبين أن الشاب أنهى حياته، بعد تدهور حالته النفسية، عقب إصابته بالفيروس.

واستمع رجال المباحث، لأقوال أسرة الشاب المنتحر، وذكروا أنه أصيب بالفيروس منذ عدة أيام، وعزل نفسه بالمنزل، داخل إحدى الغرف، حيث كان يتلقى العلاج، إلا أنه أصيب بأزمة نفسيه، نتيجة تدهور حالته الصحية، مما دفعه للانتحار بشنق نفسه.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، تبين أنه كان مصابا بفيروس كورونا، وتدهورت حالته النفسيه، حيث كان يقضى فترة العزل بمسكنه، وخلال إطمئنان زوجته عليه، وتوصيل الطعام لغرفته، عثرت عليه مفارقا الحياة، بعد انتحاره شنقا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.