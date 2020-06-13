"التخطيط" تعلن الفرق المؤهلة للمرحلة النهائية لجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية

كتب أحمد حمادة

هالة السعيد: مسابقة تطبيقات الخدمات الحكومية تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطلاب والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية وإشراكهم فى عملية التحول الرقمى ودعم التنمية المستدامة



أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030 التابع لها قائمة الفرق ال 12 المؤهلين للمرحلة النهائية من مسابقة جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، ليتم اختيار الفريق الفائز منهم.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مسابقة تطبيقات الخدمات الحكومية تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطلاب والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية وإشراكهم فى عملية التحول الرقمى ودعم التنمية المستدامة إلى جانب تشجيع الطلاب على تقديم حلول إبداعية مبتكرة فى مجال تطبيقات الهواتف الذكية.

وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تأييد فكر التحول الرقمى وتشجيعه ودعم المواهب الشابة من خلال مشروعها رواد 2030 والذى يسعى إلى تأييد ودعم فكر ريادة الأعمال بين الشباب بشكل عام وطلاب المدارس والجامعات بشكل خاص.

وأوضح خالد مصطفى المشرف على بروتوكول التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة أن مسابقة تطبيقات الخدمات الحكومية هى مسابقة سنوية للطلاب بالمؤسسات التعليمية بجمهورية مصر العربية فى التطبيقات الذكية للخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول وتم إطلاقها بمعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى نوفمبر 2018 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الدكتوره غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خليل إلى أن المسابقة استهدفت عشرة قطاعات رئيسة تتمثل فى قطاعات السياحة، والمواصلات، الداخلية، والخارجية إلى جانب قطاعى الصحة، العدل، وقطاعات التعليم العالى، التربية والتعليم، التموين وقطاع المشروعات الصغيرة.

ولفتت خليل إلى أن عملية التقييم تتم وفقًا لعدد من المعايير تضمنت فهم المشكلة ووضوح الهدف من التطبيق، فهم ( السوق/ القطاع / الفئة المستهدفة)، الحل المقترح والقيمة المضافة منه، حداثة الفكرة ودرجة الابتكار والتفرد، جدوى التطبيق وسهولة التنفيذ ونموذج العمل والمردود والعائد من التطبيق ومؤشرات النجاح).

وضمت القائمة أسماء الفرق ال 12المؤهلة من طلاب الجامعات المصرية المختلفة وهى فريق " Accident Happened Team"، "حورس"، "نور"، "Zero-based"، "Dose"، "نرعاك"، "Egy Coders"، "5Bits"، "Infinity Team"، "The Gang"، Ocra"، "RCS" حيث تقدم كل فريق بمشروعه ليتم اختيار أحد تلك المشروعات فى المرحلة النهائية للفوز بالجائزة.

وتقدم بالمشروعات المتأهلة مجموعة من طلبة الجامعات من 11 جامعة مختلفة تمثلت فى جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وحلوان وقناة السويس إلى جانب الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى وجامعة الزقازيق والمعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان HTI، ومعهد أكتوبر العالى، ومودرن أكاديمى (المعادي)، وجامعة المنوفية.

وضمت قائمة المشروعات الـ 12 تطبيق " نظام جمع القمامة" Rubbish collection system (RCS) والذى يوفر سهولة التواصل بين العميل والمؤسسة المسئولة عن جمع القمامة وأعضاء المنظمة أنفسهم، وتطبيق بيت الحياة (علمني)

والذى يهدف إلى القضاء على مشاكل التعليم الأساسى عن طريق خلق شبكة متكاملة تربط ولى الأمر والطالب بالمعلم والمدرسة، والقضاء على العمليات الورقية الروتينية لميكنة العملية التعليمية بشكل كامل ولضمان مشاركة كل طرف فى العملية التعليمية بشكل كامل وضمان تأدية دوره بالشكل المطلوب.

كما تضمنت قائمة التطبيقات تطبيق "MedEasy" حيث يهدف التطبيق إلى حل مشكلة التشخيص الخاطئ لبعض المرضى وذلك من خلال الربط بين المريض والطبيب وتوفير المعلومات الكافية التى تؤدى إلى التشخيص السليم وتطبيق نبض والذى يمثل منصة حكومية تفاعلية لمساعدة المواطنين فى حالات الطوارئ فضلًا عن تطبيق أجرة حيث يمثل محفظة متنقلة للمدفوعات الصغيرة، تهدف إلى رقمنه كل النقود الصغيرة فى مصر بحلول عام 2030.

وتمثلت التطبيقات الأخرى فى تطبيق "WeCare"ويخص وزارة الصحة ويساهم فى تقديم العديد من الفوائد مثل: حجز الأماكن فى المستشفيات،مساعدة المريض على البحث عن الدواء وسعره والبحث عن أماكن المستشفيات والمعامل والصيدليات، إلى جانب تطبيق "تذكرتك" والذى يسهم فى تسهيل عملية الدفع على المواطن فى وسائل المواصلات باستخدام الهواتف الذكية بطريقة آمنة، وتزويد الهيئات المختصة ببيانات وإحصائيات حول المعاملات اليومية لتطوير منظومة النقل العام.

وضمت قائمة المشروعات الـ 12 كذلك تطبيق Dose وهو تطبيق الكترونى يمكن من خلاله طلب أى دواء وتوصيله مجانًا فى أى مكان مع إمكانية الاستفسار عن الدواء من طبيب صيدلى متخصص، وكذا تطبيق "نرعاك" ويهدف على إنشاء منظومة متكاملة ذاتية التمويل تهدف إلى تنظيم ومراقبة منظومة الرعاية المركزة عن طريق أطباء الطوارئ وأطباء الرعاية ومجموعة من المنظمين لضمان وصول خدمة الرعاية المركزة للأكثر استحقاقًا فى أسرع وقت بأقل تكاليف.

كما ضمت قائمة التطبيقات المؤهلة تطبيق "حصلت حادثة – Accident Happened" والذى يقوم بمساعدة النجدة والطوارئ بتيسير الوصول لموقع الحادث بدقة، ومعرفه نوع الحادثة لسهولة تحديد نوع المساعدة المطلوبة من (الإسعاف - مطافئ - دفاع مدنى -..) فضلًا عن تطبيق "DiscoverEgy" والذى يهدف إلى تنشيط السياحة الخارجية والداخلية فى مصر باستخدام تطبيق للهاتف المحمول وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وذلك من خلال الاطلاع على الأماكن السياحية الشهيرة والغير معروفه مع عرض نبذه بسيطة عن كل مكان. وتوفير أمكانية حجز تذاكر الأماكن السياحية ويتمكن السائح من تصوير المعالم السياحية وعرض تفاصيل ومعلومات عنها بأكثر من لغة. وحجز البرنامج الخاص به عن طريق الدفع الإلكترونى الخاص بالتطبيق وأخيرًا تطبيق "دليل الطالب الجامعي" وهو تطبيق مخصص للطلبة الجامعيين يوفر خدمة التقديم الإلكترونى والدفع ومتابعة نتائج الامتحانات ومعلومات حول التنسيق.