اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 01:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحكم عن بعد.. "روبوت" يخمد الحرائق في الإمارات.. فيديو

السبت، 13 يونيو 2020 01:06 ص
التحكم عن بعد.. "روبوت" يخمد الحرائق في الإمارات.. فيديو الروبوت
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استخدمت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، الروبوت  " TAF35 " بنظام التحكم عن بعد للسيطرة في مكافحة الحرائق، حيث نشرت شرطة أبو ظبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إطفاء الحرائق.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي قولها :"الروبوت يضخ كميات كبيرة من المياه تبدأ من 1500 لتراً الى 4500 لتراً في الدقيقة بالنظام العادي ونظام الرذاذ المائي كما يمكن استخدامه لسحب اوزان تصل الى 3.8 طن، ويمتاز بوجود جرافة في المقدمة".

وأشارت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي أن الروبوت يستخدم لإخماد أنواع مختلفة من الحرائق في المناطق الصناعية والأنفاق، ومواقف السيارات المغلقة بتقنية التحكم عن بعد بمسافة لا تزيد عن 500 متراً، كما يقوم بالمناورة في مواقع حوادث الحرائق والتقدم الى خط النار المباشر واقتحام المستودعات وضخ كميات كبيرة من المياه وتوفير حماية للاطفائيين في مواقع الحريق، بحسب الوكالة.

 

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الروبوت أسهم بدور رائد في برنامج التعقيم الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية وخط الدفاع الأول.

 

 

 


اخماد الحرائق

الروبوت

اخبار الامارات

الامارات اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقرير برلمانى: قانون مجلس الشيوخ استحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية

تقرير برلمانى: قانون مجلس الشيوخ استحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

المستشار نادر سعد: الحكومة ستطالب شركات الأدوية بزيادة إنتاج الدواء

المستشار نادر سعد: الحكومة ستطالب شركات الأدوية بزيادة إنتاج الدواء

الصحة تستجيب لاستغاثة دار "الباقيات الصالحات" للمسنين بعد ظهور إصابات بكورونا

الصحة تستجيب لاستغاثة دار "الباقيات الصالحات" للمسنين بعد ظهور إصابات بكورونا

الحكومة: ندرس غلق المحال التجارية ليلا بعد أزمة كورونا

الحكومة: ندرس غلق المحال التجارية ليلا بعد أزمة كورونا

تعافى مسنة 83 عاما من كورونا وخروجها من مستشفى العزل فى بنى سويف

تعافى مسنة 83 عاما من كورونا وخروجها من مستشفى العزل فى بنى سويف

أول مباراة بعد كورونا.. يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان

أول مباراة بعد كورونا.. يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان

هشام الخياط: جسد فنانة شهيرة مصابة بكورونا لم يستجب للعلاج ببلازما المتعافين

هشام الخياط: جسد فنانة شهيرة مصابة بكورونا لم يستجب للعلاج ببلازما المتعافين

الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة وتعافى 417 مصابًا

الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة وتعافى 417 مصابًا

مواطنات للسيسى: عايزين الشغل يتفتح وواثقين فيك.. والرئيس يرد: الظرف ده هينتهى وربنا المعين

مواطنات للسيسى: عايزين الشغل يتفتح وواثقين فيك.. والرئيس يرد: الظرف ده هينتهى وربنا المعين

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة