اليوم السابع
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التحقيق مع أحد المنتجعات السياحية بالغردقة لمخالفته ضوابط السلامة الصحية

السبت، 13 يونيو 2020 09:30 م
التحقيق مع أحد المنتجعات السياحية بالغردقة لمخالفته ضوابط السلامة الصحية فندق - أرشيفية
كتبت آمال رسلان 

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يجري قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، الآن، تحقيقا موسعا مع أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، وذلك لمخالفته اشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء.
 
وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن عمليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها القطاع علي المنشآت الفندقية أثبتت مخالفة هذا المنتجع حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية، مشيرا الي أنه سوف يتم عمل مذكرة بالواقعة وعرضها صباح غد على السيد وزير السياحة والآثار لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتجع المذكور.
 
وأكد  عبد الفتاح العاصي أن الوزارة لا تتهاون مع المخالفين وأنها تتخذ ضدهم الاجراءات القانونية الصارمة، منوها الي أن التزام المنشات الفندقية بكافة انواعها بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية هو شرط استمرار حصولها علي شهادة السلامة الصحية للسماح لها بالتشغيل.
وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية ان اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 232 فندقا، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.
 
وأهابت وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.
 
وكانت وزارة السياحة والاثار قد اعلنت انه ابتداء من شهر يونيو الجارى سيتم السماح للفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة  50 % من الطاقة الاستيعابية لها وذلك وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والاثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.
 

السياحة

شهادة السلامة الصحية

الغردقة

اخبار مصر

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