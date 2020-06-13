التحالف العربى: تدمير صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون باتجاه نجران فى السعودية

صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن / تركى المالكى، بأنه وامتداداً لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (نجران) بعدد من الطائرات بدون طيار فى (27 مايو 2020م) والعملية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (خميس مشيط) بطائرتين بدون طيار فى (01 يونيو 2020م)، فقد تمكنت القوات المشتركة، صباح اليوم السبت، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستى اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعده) باتجاه مدينة (نجران) فى محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بمدينة (نجران )، وقد نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ البالستي.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح العقيد المالكى استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية فى استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولى الإنسانى بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التى تم إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة التى تم اعتراضها ولله الحمد (312) صاروخاً بالستياً.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.