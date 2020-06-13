اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى: تدمير صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون باتجاه نجران فى السعودية

السبت، 13 يونيو 2020 02:50 م
التحالف العربى: تدمير صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون باتجاه نجران فى السعودية المتحدث بأسم التحالف العربى
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن / تركى المالكى، بأنه وامتداداً لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (نجران) بعدد من الطائرات بدون طيار فى (27 مايو 2020م) والعملية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (خميس مشيط) بطائرتين بدون طيار فى (01 يونيو 2020م)، فقد تمكنت القوات المشتركة، صباح اليوم السبت، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستى اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعده) باتجاه مدينة (نجران) فى محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بمدينة (نجران )، وقد نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ البالستي.
 
ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح العقيد المالكى استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية فى استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولى الإنسانى بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التى تم إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة التى تم اعتراضها ولله الحمد (312) صاروخاً بالستياً.
 
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.
 

 


السعوديه

التحالف العربى

الحوثيين

جماعه الحوثى

نجران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

قمة يوفنتوس ضد ميلان تحقق أعلى مشاهدة فى إيطاليا بالموسم الجاري

قمة يوفنتوس ضد ميلان تحقق أعلى مشاهدة فى إيطاليا بالموسم الجاري

انهيار "بى إن سبورتس" يكشف هشاشة الإعلام القطرى.. واجهة تميم تبدأ فى تسريح الإعلاميين والموظفين لمواجهة الأزمة الطاحنة.. أصابع الاتهام تتجه نحو ناصر الخليفى رجل الصفقات المشبوهة..وشبح الإفلاس يهدد بإغلاق الشبكة

انهيار "بى إن سبورتس" يكشف هشاشة الإعلام القطرى.. واجهة تميم تبدأ فى تسريح الإعلاميين والموظفين لمواجهة الأزمة الطاحنة.. أصابع الاتهام تتجه نحو ناصر الخليفى رجل الصفقات المشبوهة..وشبح الإفلاس يهدد بإغلاق الشبكة

شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

ضبط 4543 شخص خرقوا حظر التجوال و3361 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

ضبط 4543 شخص خرقوا حظر التجوال و3361 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة