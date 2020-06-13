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الاستعانة بفريق طبى لنقل جثة مريض بفيروس كورونا انتحر بأوسيم

السبت، 13 يونيو 2020 02:19 ص
الاستعانة بفريق طبى لنقل جثة مريض بفيروس كورونا انتحر بأوسيم جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استعانت مديرية أمن الجيزة بفريق طبى، لنقل جثة شاب مريض بفيروس كورونا، انتحر داخل مسكنه بأوسيم، إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وأجرى رجال المباحث وأعضاء النيابة، معاينة للشقة التى شهدت واقعة الانتحار، وتبين أن الشاب أنهى حياته، بعد تدهور حالته النفسية، عقب إصابته بالفيروس.

واستمع رجال المباحث، لأقوال أسرة الشاب المنتحر، وذكروا أنه أصيب بالفيروس منذ عدة أيام، وعزل نفسه بالمنزل، داخل إحدى الغرف، حيث كان يتلقى العلاج، إلا أنه أصيب بأزمة نفسية، نتيجة تدهور حالته الصحية، مما دفعه للانتحار بشنق نفسه.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، تبين أنه كان مصابا بفيروس كورونا، وتدهورت حالته النفسية، بعد الإصابة، حيث كان يقضى فترة العزل بمسكنه، وخلال إطمئنان زوجته عليه، وتوصيل الطعام لغرفته، عثرت عليه مفارقا الحياة، بعد انتحاره شنقا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


انتحار شاب

فيروس كورونا

اوسيم

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اخبار مصرية

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