اليوم السابع
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الإمارات تقرر إعفاء العمال المنتهية تصاريحهم من الفحص الطبى وتجددها تلقائيا

السبت، 13 يونيو 2020 09:55 ص
الإمارات تقرر إعفاء العمال المنتهية تصاريحهم من الفحص الطبى وتجددها تلقائيا علم الإمارات - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعة على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي، أشار إلى أنه فى إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها دولة الإمارات فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، قررت الحكومة إعفاء العمال المنتهية تصاريح عملهم من الفحص الطبى الخاص بهم مع إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامات تلقائيا لعمالة المنشآت وعمالة الخدمة المساعدة.

وأكدت الملحق العمالى بأبوظبى حنان شاهين، فى تقريرها للوزير أنه بموجب هذا الإجراء الاحترازى لن تحتاج العمالة المعنية إلى مراجعة مراكز الفحص الطبى على مستوى الدولة، على أن يتم استيفاء الرسم المقرر من خلال قنوات الدفع المعتمدة بمقتضاه يستمر العامل فى إقامته المشروعة بالدولة.


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