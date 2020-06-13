الإعدام شنقًا لمزارع ونجله بتهمة قتل مزارعين وربة منزل بقنا

قنا - وائل محمد

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين ، وعضويه المستشار سعيد محمد دسوقى الجزار ، وشريف عفت مصطفى،وأمانة سر صلاح فراج ، ومحمد حسني، وعلاء محمد ، بالإعدام شنقًا لمزارع ونجله وآخر بتهمة قتل مزارعين وربة منزل، بطلق نارى فى اشتباكات عائلية فى قرية الحجيرات، تعود أحداث القضية إلى 28 نوفمبر من عام 2016 عندما نشبت اشتباكات مسلحة بين عائلة واحدة فى قرية الحجيرات وأسفرت عن مقتل مزارعين وربة منزل بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.



وأثبتت التحريات أن المتهمين هم " ف.ع.أ " ، ونجله "ع"، و" ح.أ.أ " ، بتهمة قتل " ح.أ.ع "، 55 عامًا، و"س.أ.أ " 40 عامًا، ربة منزل ، و" أ.ب.س "، 35 عامًا "، بعدة طلقات نارية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية ، تم ضبط المتهمين ومحاكمتهم بالإعدام شنقًا .





من جانب آخر لقيت ربة منزل مصرعها، فى قرية زليتم ، بمركز نجع حمادي ، شمال محافظة قنا، على يد حفيدها خنقًا لمروره بأزمة نفسية.



وتلقى اللواء شريف عبدالحميد ، مدير أمن قنا ، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي ، يفيد بالعثور على " ع.م.ش " ، 76 عامًا، مسنة ، جثة هامدة بداخل منزلها بها آثار خنق فى رقبتها بإيشارب، بقرية زليتم التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروى الغربى بهجورة، التابعة لدائرة المركز.







