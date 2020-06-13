الأنباء الكويتية: زيارة مرتقبة غدا لوزير خارجية الكويت إلى العراق

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الكويتى الشيخ د. أحمد الناصر إلى جمهورية العراق غدا، وفقا لمصادر كويتية مطلعة.

ولفتت المصادر إلى أن الزيارة تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحة جهود الكويت في هذا الصدد، حيث زار الشيخ صباح الأحمد العراق قبل عام، كما استضافت الكويت مؤتمر إعادة إعمار العراق.

وأشارت المصادر إلى أهم العناوين على جدول أعمال الزيارة منها دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق الثنائي حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ودعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب ودعم الكويت السياسي لاستقرار العراق.

وأضافت المصادر ان الزيارة أيضا ستشهد بحث عدد من الملفات الثنائية مثل تعزيز سبل التعاون الملاحي وغيرها من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

إلى هذا، أعلنت وكالة الأنباء العراقية ان وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر سيلتقي خلال الزيارة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية.