الأحد.. بدء قبول اعتذارات المشاركين فى لجان امتحانات الثانوية العامة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف فى بيان لها عن بدء قبول الاعتذارات للمشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2019/2020.

وأضافت سهام يوسف أن قبول طلبات الاعتذار بدء من يوم الأحد الموافق 14/6/2020 وحتى يوم الثلاثاء 16/6/2020 بمدرسة عمر بن عبد العزيز 2 بجوار كلية التربية ببني سويف تسهيلاً على المعلمين المعتذرين، مشيره إلى أنه سيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

وأكدت سهام يوسف أن الوزارة حددت حالات قبول الاعتذارات وهي قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية كذلك وجود طفل رضع حتى سنتين أو من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو حالة الزوج الذى يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد وكذلك فى حالة ندب الزوجين لأعمال الامتحانات يقبل أحدهما فقط وكذلك حالة الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.