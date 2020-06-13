اليوم السابع
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اعتقال ثلاثة رجال شرطة فى أوزبكستان بعد وفاة محتجز

السبت، 13 يونيو 2020 05:43 م
اعتقال ثلاثة رجال شرطة فى أوزبكستان بعد وفاة محتجز شرطة اوزباكستان
رويترز

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قال مكتب المدعى العام فى أوزبكستان، اليوم السبت، إن ثلاثة رجال الشرطة اعتقلوا، ووجهت إليهم اتهامات باحتجاز رجل بشكل غير قانونى وتعذيبه مما أفضى إلى وفاته بعد ذلك بالمستشفى.
 
وطبقا للادعاء العام، احتجز رجال الشرطة الثلاثة بمدينة أنديجان بشرق البلاد، رجلا أواخر مايو وعذبوه.
 
ونُقل الرجل آنذاك إلى المستشفى، حيث قام أقاربه بتصويره وهو فاقد الوعى وقد أصيب بكدمات شديدة بذراعيه وساقيه. وقال المدعون إن الرجل توفى فى 11 يونيو .
 
وأضاف المدعون، أن رجال الشرطة الثلاثة اعتُقلوا فى أول يونيو، وأن التحقيقات جارية فى القضية. ولم يتضح بعد سبب احتجاز الرجل.
 

اوزبكستان

الشرطه الاوزباكيه

المدعى العام الاوزباكى

الامن الاوزباكى

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