اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 04:41 م
خالد صلاح
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اشتباك محتجين من اليمين المتطرف مع الشرطة بميدان الطرف الأغر فى لندن

السبت، 13 يونيو 2020 03:33 م
اشتباك محتجين من اليمين المتطرف مع الشرطة بميدان الطرف الأغر فى لندن شرطة لندن
رويترز

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قال شهود من رويترز، إن اشتباكا نشب بين محتجين من اليمين المتطرف والشرطة فى ميدان الطرف الأغر فى العاصمة البريطانية لندن، وجرى خلال ذلك إطلاق مفرقعات ورشق زجاجات اليوم السبت، أثناء محاولة أفراد الشرطة فصلهم عن محتجين مناهضين للعنصرية.
 
ونزل نحو ألف من نشطاء اليمين المتطرف إلى شوارع لندن، متعهدين بحماية تماثيل لشخصيات تاريخية جرى استهدافها على هامش احتجاجات "حياة السود مهمة" (بلاك لايفز ماتر) فى الأسابيع الماضية.
 
وذكر مراسلون لرويترز، فى موقع الحدث أن نحو مئة شاركوا فى الاشتباكات فى ميدان الطرف الأغر.
 
و من جهته، جدد صادق خان عمدة لندن، تحذيراته لمواطنى العاصمة البريطانية، من عدم التهاون بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
 
مؤكدًا أن المدينة البريطانية، لاتزال تواجه تهديدًا من قبل الفيروس التاجى، ما يفرض على الجميع الالتزام بإجراءات وقواعد الإغلاق للحد من نمو المرض القاتل، الأمر الذى يوفر الحماية للملتزمين بالقواعد ومن حولهم.
 
وقال صادق خان، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، "قواعد الإغلاق موجودة لحمايتك ومن حولك.. أرجوك تذكر: المشى أو ركوب الدراجة الهوائية للمرأة كلما أمكن ذلك، وعلامة تحذير ساعة الإنذار إذا كانت رحلتك ضرورية فيرجى تجنب ساعة الذروة، والوجه مع القناع الطبى ارتداء غطاء وجه لرحلتك بأكملها".
 

 


بريطانيا

لندن

الاحتجاجات البريطانيه

مظاهرات بريطانيا

الشرطه البريطانيه

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