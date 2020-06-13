اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 07:41 م
خالد صلاح
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اشتباكات بين جماعات متناحرة والشرطة عند محطة واترلو للقطارات بلندن

السبت، 13 يونيو 2020 07:19 م
اشتباكات بين جماعات متناحرة والشرطة عند محطة واترلو للقطارات بلندن جانب من الاشتباكات بلندن
رويترز

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قال شاهد من رويترز، إن اشتباكات وقعت بين جماعات متناحرة والشرطة خارج محطة واترلو للقطارات بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، مع إلقاء مقذوفات وألعاب نارية، وتوجه المتظاهرون صوب المحطة، وهم يهتفون باسم رابطة الدفاع الانجليزية قبل وصول الشرطة بأعداد أكبر وتطويق المنطقة.
 
وتظاهر نشطاء ينتمون لليمين المتطرف فى شوارع لندن، اليوم السبت، متعهدين بحماية النصب التذكارية التاريخية، التى تم استهدافها على هامش مسيرات لحركة حياة السود مهمة. واشتبك هؤلاء النشطون مع بعض الجماعات المناهضة للعنصرية.
 

 


بريطانيا

الشرطه البريطانيه

كورونا

لندن

جورج فلويد

حياه السود مهمه

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