اشتباكات بين جماعات متناحرة والشرطة عند محطة واترلو للقطارات بلندن

قال شاهد من رويترز، إن اشتباكات وقعت بين جماعات متناحرة والشرطة خارج محطة واترلو للقطارات بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، مع إلقاء مقذوفات وألعاب نارية، وتوجه المتظاهرون صوب المحطة، وهم يهتفون باسم رابطة الدفاع الانجليزية قبل وصول الشرطة بأعداد أكبر وتطويق المنطقة.

وتظاهر نشطاء ينتمون لليمين المتطرف فى شوارع لندن، اليوم السبت، متعهدين بحماية النصب التذكارية التاريخية، التى تم استهدافها على هامش مسيرات لحركة حياة السود مهمة. واشتبك هؤلاء النشطون مع بعض الجماعات المناهضة للعنصرية.