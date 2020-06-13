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بتكلفة تزيد عن 280 مليون دولار..

اسرائيل تعتزم نقل مقر جهاز المخابرات العسكرية إلى النقب

السبت، 13 يونيو 2020 12:20 م
اسرائيل تعتزم نقل مقر جهاز المخابرات العسكرية إلى النقب نتنياهو وجانتس
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي النقاب عن أن وزير الدفاع بانى جانتس ، يعتزم إصدار قرار بنقل مقر المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، من مقر وزارة الجيش المعروف بـ "القِرياه" في تل أبيب إلى صحراء النقب.

وجاء ذلك بعد جلسة عقدها جانتس، مع قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وقبل أسابيع قليلة من أداء الحكومة الحالية اليمين الدستورية، حيث  كان يعتزم مدير عام وزارة الجيش أودي آدم، إلى الإعلان عن الشركة الفائزة بعطاء بناء المقر، وفقًا لقرار حكومي. لكنه امتنع عن ذلك، بتوجيه من وزير الجيش آنذاك نفتالي بينيت.

وتقدر تكلفة المشروع بنحو مليار شيكل  (285 مليون دولار تقريبا). وتسعى إسرائيل ليكون النقب مركزا للسايبر والتكنولوجيا.

وكانت الحكومة الاسرائيلية  أعلنت تمديد حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 21 يونيو الجاري، حيث ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن القرار جاء بسبب ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا، ولا سيما عقب فتح المدارس والمؤسسات التعليمية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 226 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، فيما استقر عدد الوفيات في 300 حالة وفاة ولم تسجل وفيات جديدة خلال اليوم الأخير.

بينما تعافى 15،310 شخص من المرض، سجلت 3،185 حالة نشطة، بزيادة 79 حالة عن اليوم السابق. وحتى الآن، هناك 34 شخصًا في حالة خطيرة. من بينهم 25 حالة تستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

 

 


إسرائيل

تل ابيب

بنيامين نتنياهو

الحكومة الإسرائيلية

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