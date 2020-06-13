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استقرار أسعار الدواجن اليوم السبت..الكيلو يسجل 22 جنيها من المزرعة

السبت، 13 يونيو 2020 11:29 ص
استقرار أسعار الدواجن اليوم السبت..الكيلو يسجل 22 جنيها من المزرعة الدواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت   أسعار الدواجن اليوم السبت 13-6-2020 ، انخفاضا حسب الأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة حيث سجل سعر الكيلو22جنيها  من المزرعة. 
 
 
وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان أسعار الدواجن من المزرعة 22جنيها للكيلو، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 26-28جنيها للكيلو حسب المنطقة. 
 
وأضاف السيد  لـ"ليوم السابع"  أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة32 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها،   سعر كرتونة البيض تبدأ من 25 جنيها من المزرعة وتباع للمستهلك 30-32جنيها.
 
والجدير بالذكر أن  شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت  على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".
 
وأوضحت ، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة" ، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ،وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل . 
 
 
 

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