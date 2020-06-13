استرداد 50 فدان من أراضى الدولة بوادى النطرون في محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون بالتعاون مع الاجهزة الامنية حملة مكبرة لاسترداد الأراضى المملوكة للدولة وأسفرت الحملة عن استرداد قطعتى من الأراضي وذلك بمنطقة البحر الفارغ بمساحة 50 فدان .

وقال رئيس مركز ومدينة وادى النطرون انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه واضعى اليد على تلك الأراضى ووضع لافتات أرض مستردة أملاك دولة لمنع التعامل عليها من قبل المواطنين مشددا على تكثيف الجهود لاسترداد باقي الأراضى المملوكة من الدولة ومواجهة كافة المخالفات وذلك من أجل تطبيق القانون وتحقيق هيبة الدولة.

من جانبه أكد محافظ البحيرة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين .

وفى هذا السياق أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية عن ازالة 23 حالة تعدى بمراكز شبراخيت و الرحمانية وابو حمص وكفر الدوار وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلنت عن خطة متكاملة لازالة التعديات على املاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية الخصبة من التآكل وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والمحافظين.