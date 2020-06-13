استجابة لمبادرة سيبها علينا.. حل مشكلة تراكم القمامة بقرية المنيل بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

استجابت محافظة الدقهلية للشكوى المقدمة من المواطن محمد عباس حسن من قرية المنيل بمركز طلخا بالدقهلية، والتى يتضرر فيها من تراكم وانتشار القمامة والحشرات والطفح المتكرر للصرف الصحى ببعض الأماكن بالقرية التى تم نشرها على موقع اليوم السابع فى مبادرة سيبها علينا.

وقد أوضحت محافظة الدقهلية أنه بشأن شكوى المواطن المذكور بالقرية المشار اليها.

أكدت انه بالعرض على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فقد كلف على الفور محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا، لفحص الشكوى المشار إليها وقد أفاد بالاتي، أنه تم على الفور التواصل مع المواطن على رقم التليفون المدون بالشكوى، وذلك لسماع الشكوى تفصيليا وتحديد موقعها بالقرية المذكورة.

وتم الدفع وتحريك معدات النظافة بالوحدة إلى مكان وموقع الشكوى، وبالفعل تم رفع تراكمات القمامة بالمنطقة، وتجدر الإشارة انه يتم رفع القمامة منها بصفة دورية.

وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لعمل حملة تسليك وتطهير خطوط الصرف الصحى بالقرية المذكورة، وبذلك تم إزالة أسباب الشكوي.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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