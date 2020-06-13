ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمعسكر "أبو قير" الطبى لـ485 حالة

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور محمد عماد، المدير الطبى لمعسكر "أبو قير بالمدينة" الشبابية شرق الإسكندرية، أن عدد المتعافين بالمعسكر قد بلغ نحو 485 حالة، حيث تم خروجهم بعد تحسن حالتهم وقضاء فترة النقاهة الآزمة داخل المعسكر الطبى.

وأوضج الدكتور محمد عماد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المعسكر تم تخصيصه لاستقبال الحالات التى يتم تحويلها من مستشفيات العزل لمرضى فيروس كورونا بعد تماثلهم للشفاء، ويتم التعامل معهم وفق بروتوكول وزارة الصحة المصرية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا، حيث يتم المتابعة الدورية وإجراء التحاليل الخاصة بهم، لحين ظهور النتائج سلبية وخروجهم من المعسكر الطبى.