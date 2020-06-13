ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمعسكر "أبو قير" الطبى لـ485 حالة

قال الدكتور محمد عماد، المدير الطبى لمعسكر "أبو قير بالمدينة" الشبابية شرق الإسكندرية، أن عدد المتعافين بالمعسكر قد بلغ نحو 485 حالة، حيث تم خروجهم بعد تحسن حالتهم وقضاء فترة النقاهة الآزمة داخل المعسكر الطبى.
وأوضج الدكتور محمد عماد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المعسكر تم تخصيصه لاستقبال الحالات التى يتم تحويلها من مستشفيات العزل لمرضى فيروس كورونا بعد تماثلهم للشفاء، ويتم التعامل معهم وفق بروتوكول وزارة الصحة المصرية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا، حيث يتم المتابعة الدورية وإجراء التحاليل الخاصة بهم، لحين ظهور النتائج سلبية وخروجهم من المعسكر الطبى.
من جهه أخرى أكدت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى، على أن عدد المتعافين بالمستشفى قد بلغ 227 حالة وعدد المحولين الى المدينة الشبابية أبو قير 463 ، كما تم تحويل 56 حالة للعلاج المنزلى.
وأشارت مدير مستشفى العجمى لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى عالجة المصابين، حيث تقدم باقى المتعافين الشكر للاطباء و التمريض على حسن التعامل و الرعاية التى تلقوها داخل المستشفى.
وأضافت أن الفريق الطبى وإدارة المستشفى يبحثون عن أى ثغرة لإدخال البهجة والسعادة على المرضى، مثل الاحتفال بالأعياد والمناسبات لتحقيق ذلك، خاصة وأن الأطقم الطبية والمرضى يقضون فترة العيد بعيدا عن أسرهم وأحبائهم وطالبت الجميع بالدعاء للفريق الطبى والدعم لاستكمال المسيرة حتى انتهاء الأزمة والتخلص من الفيروس.
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