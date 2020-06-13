فيينا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 16 ألفا و12 حالة من إجمالى عدد الإصابات البالغ عددها 17 ألفا و78 حالة، وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم، أنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما بلغ عدد الوفيات 677 حالة، وتوجد في المستشفيات 73 حالة، مشيرة إلى أن هناك 272 مصابًا بكورونا في العاصمة فيينا، وتم اكتشاف إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 3450 حالة وتم شفاء 3091 حالة فيما توفيت 177 حالة .

وكان وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، أعلن أنه اعتبارا من الثلاثاء، المقبل سيتم العمل بحرية السفر لجميع دول الاتحاد الأوروبى، باستثناء السويد واسبانيا والبرتغال ، إضافة الى بريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبى، وأضاف المسؤول النمساوى - فى تصريحات الأربعاء الماضى، أن فتح الحدود يعود الى طبيعته مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من فرض قيود السفر الواسعة، بسبب جائحة "كورونا " موضحا أن بلاده سوف تفتح حرية السفر مع 31 دولة بحلول الثلاثاء المقبل.