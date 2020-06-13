ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 38 درجة

توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة على شمال الصعيد .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

و شهد أمس الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث ساد طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة.

كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .