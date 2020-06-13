اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 09:32 م
خالد صلاح
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ارتفاع أعداد غرقى مركب هجرة غير شرعية أمام سواحل تونس إلى 61 شخصا

السبت، 13 يونيو 2020 09:03 م
ارتفاع أعداد غرقى مركب هجرة غير شرعية أمام سواحل تونس إلى 61 شخصا هجرة غير شرعية
رويترز

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قال مسؤول بالحماية المدنية في تونس، اليوم، السبت، إن قوات خفر السواحل انتشلت مزيدا من جثث مهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس ليرتفع عدد من لقوا حتفهم إلى 61 شخصا.
 
وأبحر مركب مكتظ بعشرات المهاجرين قبل أيام من جزيرة قرقنة في اتجاه السواحل الإيطالية.
 
وقال مرد المشري المدير الجهوي للحماية المدنية إن عدد الجثث ارتفع إلى 61 بعد العثور على جثث جديدة من بينها جثة لرضيع.
 
وبدأت السلطات المحلية دفن جثامين عشرات المهاجرين في صفاقس.
 
وفي العام الماضي غرق 86 مهاجرا بعد انقلاب مركبهم الذي أبحر من ليبيا باتجاه أوروبا، في واحدة من أسوأ تلك الحوادث في تونس. 
 

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