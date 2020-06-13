اتحاد المهن الطبية يعلن التعاقد مع مستشفيات لعزل أعضائه المصابين بكورونا

قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إنه بعد مجهود من الاتحادات الفرعية بالمحافظات، والقائمين على مشروع العلاج، نجح اتحاد المهن الطبية فى التعاقد مع عدد من المستشفيات لاستقبال أعضاء المهن الطبية المصابين بفيروس covid19، وهي: "مستشفى الفيوم الجامعي، مستشفى أسيوط الجامعي، مستشفى دار الهلال بمحافظة المنيا، مستشفى الصفوة بمدينه بنى مزار بمحافظة المنيا، مجموعة الأفضل للاستثمارات والإدارة الطبية بمحافظة المنيا، والتى تضم عدد من المستشفيات وهم: مستشفى أبو السعود، المستشفى المنيا الوطني."

وأوضح عبد الهادى، أنه جارى إنهاء اجراءات التعاقد مع مستشفى القصر العينى الفرنساوي، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق لائحة مشروع العلاج على أى تعاقد من خلال المشروع، لافتا إلى أن باب الاشتراك فى مشروع العلاج مفتوح حتى يوم 15 يونيو 202، وهناك محاولات لمد الاشتراك لآخر الشهر الجارى.

كان الدكتور السيد عبيد، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، أمين عام النقابة العامة لنقابة الأطباء البيطريين، أكد أن مجلس الاتحاد خلال اجتماعه الخميس الماضى، وافق على عددا من العروض المُقدمة لإيجار مستشفيات لعزل أعضاء النقابات الأربعة، المُصابين بكورونا، بعدة محافظات، من بينهم: مستشفى قصر العينى الفرنساوى بالقاهرة، وأخرى بمحافظة الفيوم، وأسيوط، مشيرا إلى أن الاتحاد سيصدر خطابات خلال الساعات القليلة المقبلة لتلك المستشفيات لإخطارها بالموافقة على التعاقد.

وأضاف عبيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع أخر لمجلس الاتحاد، يوم الاثنين المُقبل، بمقر الاتحاد لأعضاء المجلس، بحضور الإدارة المالية للاتحاد، لضبط الأمور المالية الخاصة بإقرار تلك التعاقدات، والإطلاع على تكلفة استقبال المستشفى للعضو المصاب باليوم، والعناية المركزة، والتنفس الصناعى، وإقرار إجمالى التكلفة لتنفيذها بشكل عاجل.