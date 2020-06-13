إنفوجراف لصحة سوهاج يكشف خريطة الإصابة بفيروس كورونا

سوهاج - محمود مقبول

رصد "انفوجراف" أصدرته مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج ، من خلال خريطة توضيحية لأماكن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمركزى أخميم وسوهاج ، بعد تزايد نسبتى الوفاة والإصابة بالمركزين .

وقد حدد الأنفوجراف ثلاثة اللوان الأصفر من 1 إلى 10 حالات إصابة ، والوردى من 11 إلى 49 حالة إصابة ، والأحمر من 1 إلى 50 حالة فأكثر أو من 50 حالة فأكثر .

وأشار الإنفجراف إلى أن حالات كوفيد 19 المستجد فى أخميم تواجدت بشارع أبوبكر الصديق – من شارع الجلاء حتى الست عزيزه – شارع التامينات – شارع ناصر الزراعى – أمتداد شارع أبوالقاسم وحتى بنك القرية .

وفى مركز ومدينة سوهاج حددت الخريطة 6 مناطق باللون الوردى و10 مناطق باللون الأصفر وهى المناطق بالقرى .

يذكر أن "إنفوجراف" أصدرته مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج سابقا رصد حدوث انخفاض ملحوظ بمعدلات الوفاة بالمحافظة خلال شهر أبريل هذا العام 2020، على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية.

أوضح الإنفوجراف أن أبريل عام 2017، سجل وفاة 1948 شخصا، بينما شهر إبريل عام 2018 وفاة 1990 شخصا، أما شهر إبريل عام 2019 فسجل وفاة 1909، بيينما سجل شهر أبريل هذا العام 2020 وفاة 1682 شخصا.

أشار التقرير إلى أن الجائحة لم تؤثر على عدد الوفيات على المستوى المحافظة ، إذ بلغ عدد الوفيات فى بسوهاج خلال شهر أبريل 2020 عدد 1682 حالة وفاة بينما رصد التقرير أن عدد الوفيات فى شهر مارس العام 2216 حالة وفاة ،و فى شهر فبراير 2020 بلغ عدد الوفيات 2232 حالة وفاة وفى شهر يناير 2020 بلغت جملة حالات الوفاة 2712 حالة وفاة .

أى أنه بالرغم من إنتشار جائحة الكرورنا إلا أنه هناك إنخفاض ملحوظ فى عدد الوفيات وهوما ينفى زيادة حالات الوفيات فى سوهاج بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشار الأنفوجراف أن الربع الأول من عام 2019 بسوهاج سجل 9379 حالة وفاة وسجل الربع الأول من عام 2018 عدد 8924 حالة وفاة وسجل الربع الأول من عام 2017 عدد 8931 حالة وفاة على مستوى المحافظة بينما سجل الربع الأول من عام 2020 عدد حالات وفاة 8842 حالة وفاة وهى الأقل بالمقارنه بأعوام 2017 و2018 و2019 .

توزيع حالات كورونا

توزيع حالات كورونا