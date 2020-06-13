إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الداخلة شرق العوينات

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أصيب مساء اليوم، 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من نقطة الكيلو 75 على طريق الداخلة شرق العوينات. وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وورد إخطار أمني إلى اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الداخلة شرق العوينات بالقرب من نقطة الكيلو 75 مما اسفر عن إصابة 5 أشخاص حالتهم ما بين بسيطة ومتوسطة وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.