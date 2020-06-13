إصابة 3 عناصر فى الحراس الخارجيين لمقر إقامة نتنياهو بفيروس كورونا

كتب محمد جمال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بإصابة 3 عناصر في الحراس الخارجيين لمقر إقامة رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بفيروس كورونا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.