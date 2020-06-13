اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 10 عمال تراحيل فى حادث تصادم بدمياط

السبت، 13 يونيو 2020 09:49 ص
إصابة 10 عمال تراحيل فى حادث تصادم بدمياط تصادم سيارات - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد طريق ميت أبو غالب الجديد بمحافظة دمياط ، حادث تصادم بين سيارة تقل عمال تراحيل وسيارة آخرى ، نتج عنه إصابة 10 عمال ، وتم نقلهم لتلقى العلاج بالمستشفى التخصصى بدمياط .


تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة كفر سعد ، إخطارا من الأهالى ، بوقوع حادث ووجود مصابين ، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين للمستشفى التخصصى بدمياط لتلقى العلاج  .

وكشفت التحريات الأولية عن أن جميع العمال من الجمالية بمحافظة الدقهلية ، كانوا يعملون فى أرض زراعية بميت أبو غالب ، وهم  " آمال معوض، وفريدة محمد فودة" ، وأصيبتا باشتباه ما بعد الارتجاج فى المخ ، وجرى نقلهما إلى العناية المركزة بالمستشفى ووضعهما تحت الملاحظة.

كما أصيب " كريم زاهر ووليد عبد العظيم، ونجلاء محمد زياري، ونجلاء معوض وفاطمة فرج وفاطمة السيد الداودى والسيدة الزناتى محمد وتحية محمد السعيد " ، وكشفت الفحوصات الأولية عن إصابتهم بكسور فى الفقرات والعمود الفقرى وجروح وكدمات جراء الحادث .

 

 


دمياط

تصادم سيارة تقل عمال تراحيل

تصادم سيارات

طريقب ميت ابو غالب

مدير امن دمياط

مستشفى دمياط التخصص

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جالطة سراى التركى يضع محمود تريزيجيه على قائمة أولويات الموسم الجديد

جالطة سراى التركى يضع محمود تريزيجيه على قائمة أولويات الموسم الجديد

المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات والاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات

المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات والاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات

ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى إسنا للعزل الصحى لـ 630 حالة

ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى إسنا للعزل الصحى لـ 630 حالة

الإسكان: حجز وحدات الإعلان الـ13 مستمر لـ4 يوليو..ولا داعى للتزاحم بالبريد

الإسكان: حجز وحدات الإعلان الـ13 مستمر لـ4 يوليو..ولا داعى للتزاحم بالبريد

التعليم: غدا استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

التعليم: غدا استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

وزير الإسكان يصدر 22 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

وزير الإسكان يصدر 22 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

السكة الحديد: توفير كمامات يوميا بشبابيك الحجز بالمحطات بسعر التكلفة

السكة الحديد: توفير كمامات يوميا بشبابيك الحجز بالمحطات بسعر التكلفة

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 38 درجة

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 38 درجة

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شكل لجنة الامتحانات لحماية الطلاب من كورونا

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شكل لجنة الامتحانات لحماية الطلاب من كورونا

كيف نظم القانون توزيع التركة على الورثة؟

كيف نظم القانون توزيع التركة على الورثة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة