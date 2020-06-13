إصابة 10 عمال تراحيل فى حادث تصادم بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

شهد طريق ميت أبو غالب الجديد بمحافظة دمياط ، حادث تصادم بين سيارة تقل عمال تراحيل وسيارة آخرى ، نتج عنه إصابة 10 عمال ، وتم نقلهم لتلقى العلاج بالمستشفى التخصصى بدمياط .



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة كفر سعد ، إخطارا من الأهالى ، بوقوع حادث ووجود مصابين ، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين للمستشفى التخصصى بدمياط لتلقى العلاج .



وكشفت التحريات الأولية عن أن جميع العمال من الجمالية بمحافظة الدقهلية ، كانوا يعملون فى أرض زراعية بميت أبو غالب ، وهم " آمال معوض، وفريدة محمد فودة" ، وأصيبتا باشتباه ما بعد الارتجاج فى المخ ، وجرى نقلهما إلى العناية المركزة بالمستشفى ووضعهما تحت الملاحظة.



كما أصيب " كريم زاهر ووليد عبد العظيم، ونجلاء محمد زياري، ونجلاء معوض وفاطمة فرج وفاطمة السيد الداودى والسيدة الزناتى محمد وتحية محمد السعيد " ، وكشفت الفحوصات الأولية عن إصابتهم بكسور فى الفقرات والعمود الفقرى وجروح وكدمات جراء الحادث .