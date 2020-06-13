إصابة مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية بكورونا

المنوفية - محمود شاكر

تعرضت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، للإصابة بفيروس كورونا، وذلك عقب إجراؤها العديد من الجولات التفتيشية على المستشفيات والعيادات الخاصة .

وأكدت مسعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " أنها شعرت بتعب مفاجىء وصداع شديد وارتفاع فى درجات الحرارة الأمر الذى جعلها تشك فى إصابتها بفيروس الكورونا، وذلك بعد إجراؤها عدد كبير من الجولات على المستشفيات والعيادات الخاصة .

وأضافت مسعد أنها توجهت إلى مستشفى صدر شبين الكوم، وقامت بعمل مسحة لبيان إصابتها من عدمها لتكشف المسحة إيجابية المسحة وإصابتها بالفيروس .

وأشارت مسعد أنها قامت على الفور بعزل نفسها داخل المنزل بعد أخذ الإجراءات الاحترازية للعزل المنزلى، والعمل على بروتوكول وزارة الصحة .

وأكدت مسعد أنها تمكث بالمنزل وتقوم بالكورس العلاجى اللازم وتناشد محبيها بالدعوة لها ان يكمل الله شفاؤها على خير وان تعود إلى العمل فى اقرب وقت ممكن .

يذكر أن مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية كانت قد قامت بأكثر من 970 حالة على المستشفيات والعيادات الخاصة فى إطار الخطة المتكاملة لمواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشارة وفى إطار الخطة المتكاملة للحد من إنتشار فيروس كورونا.