إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد فى تركيا بعد عودة الحياة لطبيعتها

كتب مصطفى عنبر

بعد رفع إجراءات فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها في تركيا، شهدت تركيا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، ففى الساعات الـ24 الماضية تم تشخيص 1195 حالة إصابة جديدة ليصل عدد حالات الإصابة حتى الآن إلى 175 ألفا و218 حالة إصابة، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 4 الآلاف و778 حالة وفاة بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وأشار وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، الذى شارك هذه الأرقام عن طريق حسابة الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، إلى الزيادة فى حالات الإصابة، مؤكداً أن هذه الزيادة هى نتيجة للتفائل الخاطىء بينما دعى المواطنين للالتزام بقواعد المسافة الاجتماعية والكمامة والنظافة.

وعقد مجلس إدارة وباء كورونا بمحافظة شانلى التركية، اجتماعا عبر الفيديو. وأشار فى الاجتماع إلى وجود ارتفاع فى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى محافظة شانلى أورفا منذ بداية عودة الحياة إلى طبيعتها ورفع تدابير فيروس كورونا. كما دعى المحافظ عبدالله ايرين المواطنين إلى الاهتمام بالمسافة الإجتماعى وارتداء القناع والحفاظ على النظافة.

كما أوضح المحافظ أنه فى مدينة شانلى أورفا يوجد 137 مكاناً تحت الحجر الصحى وذلك فى الأيام الـ12 الأخيرة فقط. ودعى المواطنين لعدم الخروج من المنازل إلا فى حالات الضرورة.

أما فى محافظتى ديار بكر وباتمان فالأمر لا يختلف كثيراً حيث شهدت المدينتين أيضاً إرتفاع كبير فى حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد رفع التدابير وعودة الحياة ألى طبيعتها. فقد سجلت مركز مدينة باتمان وجود 101 حالة إصابة، عقب عودة الحياة لطبيعتها وخصوصاً أن المواطنين لا يحافظون على المسافة الإجتماعية، بينما تزايدت المخاوف داخل المدينة من بداية موجة ثانية للفيروس.