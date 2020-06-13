اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 05:53 م
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إزالة 28 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة فى محافظة بنى سويف

السبت، 13 يونيو 2020 05:46 م
إزالة 28 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة فى محافظة بنى سويف إزالة التعديات فى بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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أعلن الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، إزالة 28 حالة تعد، بواقع 23 حالة على مساحة 3305 مترا من أراضى أملاك الدولة، و5 حالات على مساحة 12 قيراط أرض زراعية، فيما تمت إزالة 7 مخالفات بناء على مساحة 610 متر داخل الحيز العمرانى بقرية أشمنت، وذلك خلال الحملة المكبرة التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الملف الذى توليه المحافظة اهتماما كبيرا.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوى من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد.

وأكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدى لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفى إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.


بنى سويف

ازالة التعديات

التعدى على املاك الدولة

اخبار المحافظات

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