إدمان مواقع التواصل الاجتماعى.. رسالة ماجستير بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

حصلت الطبيبة شيماء احمد جمال بمعهد الكبد القومي علي درجة الماجستير في الوبائيات والإحصاء الطبي في أمراض الكبد والجهاز الهضمي عن بحث تحت عنوان إدمان مواقع التواصل الاجتماعى لدى الهيئة المعاونة معهد الكبد القومى جامعة المنوفية، هدفت هذه الدراسة إلى تقييم إدمان التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي ومعرفته عن إدمان الانترنت بين أعضاء هيئة التدريس المساعدين بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية.

وقد أجريت هذه الدراسة فى معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية و ضمت هذه الدراسة الهيئة المعاونة من (أطباء مقيمين- معيدين- مدرسين مساعدين – مدرسين).

وأوضحت الرسالة أن 56.1٪ من المشاركين كانوا مدمنين لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعى بينما 43.9٪ لم يكونوا مدمنين. و50.4٪ حصلوا على درجة منخفضة من المعرفة ولكن 49.6٪ حصلوا على درجة عالية من المعرفة حول ادمان الانترنت والعوامل التي تؤدي إلى أن تكون مشكلة كبيرة ، والعوامل التي تساهم في ذلك وأساليب الوقاية.

وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة ترشيد استخدام الانترنت و ضرورة زيادة الوعى بذلك بين أعضاء الهيئة المعاونة

وضمت لجنة المناقشة الدكتورة سميرة عزت و الدكتورة وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع والدكتورة ليلى درغام والدكتورة وسام مراد والدكتورة صفاء بدر ولجنة الإشراف الدكتورة ليلى درغام والدكتورة وسام مراد و والدكتورة مروة فكرى.