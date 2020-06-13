اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 10:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إدمان مواقع التواصل الاجتماعى.. رسالة ماجستير بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية

السبت، 13 يونيو 2020 09:14 م
إدمان مواقع التواصل الاجتماعى.. رسالة ماجستير بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية الطبيبة شيماء احمد جمال
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت  الطبيبة شيماء احمد جمال بمعهد الكبد القومي علي درجة  الماجستير  في الوبائيات والإحصاء الطبي في أمراض الكبد والجهاز الهضمي عن بحث تحت عنوان إدمان مواقع التواصل الاجتماعى لدى الهيئة المعاونة معهد الكبد القومى جامعة المنوفية، هدفت هذه الدراسة إلى تقييم إدمان التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي ومعرفته عن إدمان الانترنت بين أعضاء هيئة التدريس المساعدين بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية.

وقد أجريت هذه الدراسة فى معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية و ضمت هذه الدراسة الهيئة المعاونة من (أطباء مقيمين- معيدين- مدرسين مساعدين – مدرسين).

وأوضحت  الرسالة  أن 56.1٪ من المشاركين كانوا مدمنين لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعى بينما 43.9٪ لم يكونوا مدمنين.  و50.4٪ حصلوا على درجة منخفضة من المعرفة ولكن 49.6٪ حصلوا على درجة عالية من المعرفة حول ادمان الانترنت والعوامل التي تؤدي إلى أن تكون مشكلة كبيرة ، والعوامل التي تساهم في ذلك وأساليب الوقاية.

وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة ترشيد استخدام الانترنت و ضرورة زيادة الوعى بذلك بين أعضاء الهيئة المعاونة

وضمت لجنة المناقشة الدكتورة  سميرة عزت و الدكتورة  وكيل المعهد لشئون   خدمة المجتمع والدكتورة  ليلى درغام والدكتورة وسام مراد والدكتورة  صفاء بدر  ولجنة الإشراف  الدكتورة ليلى درغام  والدكتورة وسام مراد و والدكتورة  مروة فكرى.

 

 


اخبار مصريه

اخبار اليوم

اخبار مصر

المنوفيه

محافظه المنوفيه

رئيس جامعة المنوفيه

جامعه المنوفية

فيروس كورنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة