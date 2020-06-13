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إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى الزيتون

السبت، 13 يونيو 2020 09:27 م
إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى الزيتون محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة الزيتون، إحالة عاطل لمحكة الجنايات، عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم. البداية كانت أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبه رجال المباحث في عاطل بدت عليه ملامح الريبة والقلق، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافتين من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبالغ مالية، وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه. وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.


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