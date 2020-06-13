إحالة عاطلين للجنح بتهمة تكوين عصابة لسرقة الدراجات البخارية فى روض الفرج

كتب عبد الله محمود

قررت نياية شمال القاهرة، إحالة عاطلان لمحكمة الجنح، وذلك بتهمة تكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة المواطنين، حيث اتخذا من دائرة قسم روض الفرج، مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطهما عقب قيامهما بسرقة دراجة بخارية.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، تم ضبط عاطلين حيال قيامهم بسرقة دراجة بخارية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار، وسلاح ناري وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة دراجة بخارية من صاحبها بالإكراه، وأن الأسلحة النارية والبيضاء التي بحوزتهما للدفاع عن النفس أثناء سرقتهما للدراجات البخارى.

تم استدعاء" مالك الدارجة البخارية المستولي عليها، وتعرف على الدراجة خاصته، واتهمهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددةـ كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.