اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إجراء ولادة قيصرية مبكرة لسيدة مصابة بكورونا بمستشفى المحلة العام

السبت، 13 يونيو 2020 03:58 م
إجراء ولادة قيصرية مبكرة لسيدة مصابة بكورونا بمستشفى المحلة العام ولادة قيصرية - ارشيفيه
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح اطباء مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، فى إجراء عملية ولادة قيصرية مبكرة ناجحة فى الشهر السابع، لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وولادة الطفل بحالة صحية جيدة، كانت السيدة قد ظهرت عليها اعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة عيناتها إيجابيه، وتبين أنها حامل فى شهر السابع، وحظيت المريضة بعناية مستمرة ومتابعه بصفة دورية من جانب الأطباء للاطمئنان على صحتها وصحة الجنين، إلا انها شعرت بآلام الوضع وولادة مبكرة، وتم تجهيزها وإدخالها غرفة العمليات وانتهت عملية الولادة بنجاح.

من جانبه قال الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة العام، أن العملية تمت بنجاح تام، وحالة الام والطفل جيدة.

وأضاف أن المذكورة دخلت للمستشفى مصابة بكورونا فى شهرها السابع، وشعرت بآلام الوضع، وولادة مبكرة، وتم تجهيزها طبيا وتجهيز غرفة العمليات، وخضعت لعملية ولادة قيصرية.

وأكد لـ"اليوم السابع" أن العملية تمت بنجاح، والأم بحالة جيدة وايضا طفلها، مؤكدا أن الأم قضت خرجت من المستشفى بعد التأكد من تعافيها من الإصابة بالفيروس، كما تم إجراء تحليل لرضيعها وتم التأكد من عدم إصابته بالفيروس.

 

 


اخبار عاجله

مستشفى المحلة العام

ولادة قيصرية

المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

من رحم الأزمات يولد الأمل.. مستشفيات الحجر الصحى بالقليوبية تنجح فى 4 حالات ولادة قيصرية لمصابات بكورونا.. إجراء عملية جراحية لمصاب بالفيروس..والطاقم الطبى: بدعمكم نتخطى الأزمة ولن نغادر مكاننا حتى تعافى المرضى

السبت، 13 يونيو 2020 03:00 م

صور .. نجاح ثانى عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا بمستشفى قها للحجر الصحى

السبت، 13 يونيو 2020 08:14 ص

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:50 م

نجاح ولادة قيصرية بالغة الصعوبة لسيدة مصابة بكورونا في مستشفى السنبلاوين

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

قمة يوفنتوس ضد ميلان تحقق أعلى مشاهدة فى إيطاليا بالموسم الجاري

قمة يوفنتوس ضد ميلان تحقق أعلى مشاهدة فى إيطاليا بالموسم الجاري

انهيار "بى إن سبورتس" يكشف هشاشة الإعلام القطرى.. واجهة تميم تبدأ فى تسريح الإعلاميين والموظفين لمواجهة الأزمة الطاحنة.. أصابع الاتهام تتجه نحو ناصر الخليفى رجل الصفقات المشبوهة..وشبح الإفلاس يهدد بإغلاق الشبكة

انهيار "بى إن سبورتس" يكشف هشاشة الإعلام القطرى.. واجهة تميم تبدأ فى تسريح الإعلاميين والموظفين لمواجهة الأزمة الطاحنة.. أصابع الاتهام تتجه نحو ناصر الخليفى رجل الصفقات المشبوهة..وشبح الإفلاس يهدد بإغلاق الشبكة

شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة