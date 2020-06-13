إجراء ولادة قيصرية مبكرة لسيدة مصابة بكورونا بمستشفى المحلة العام

الغربية - عادل ضرة

نجح اطباء مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، فى إجراء عملية ولادة قيصرية مبكرة ناجحة فى الشهر السابع، لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وولادة الطفل بحالة صحية جيدة، كانت السيدة قد ظهرت عليها اعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة عيناتها إيجابيه، وتبين أنها حامل فى شهر السابع، وحظيت المريضة بعناية مستمرة ومتابعه بصفة دورية من جانب الأطباء للاطمئنان على صحتها وصحة الجنين، إلا انها شعرت بآلام الوضع وولادة مبكرة، وتم تجهيزها وإدخالها غرفة العمليات وانتهت عملية الولادة بنجاح.

من جانبه قال الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة العام، أن العملية تمت بنجاح تام، وحالة الام والطفل جيدة.

وأضاف أن المذكورة دخلت للمستشفى مصابة بكورونا فى شهرها السابع، وشعرت بآلام الوضع، وولادة مبكرة، وتم تجهيزها طبيا وتجهيز غرفة العمليات، وخضعت لعملية ولادة قيصرية.

وأكد لـ"اليوم السابع" أن العملية تمت بنجاح، والأم بحالة جيدة وايضا طفلها، مؤكدا أن الأم قضت خرجت من المستشفى بعد التأكد من تعافيها من الإصابة بالفيروس، كما تم إجراء تحليل لرضيعها وتم التأكد من عدم إصابته بالفيروس.