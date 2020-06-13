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أولياء أمور يطالبون "التعليم" بحسم مصير مصروفات العام المقبل

السبت، 13 يونيو 2020 07:00 ص
أولياء أمور يطالبون "التعليم" بحسم مصير مصروفات العام المقبل طلاب المدارس - ارشيفية
محمود طه حسين

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أعلن بعض أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، أن هناك زيادة كبيرة فى مصروفات العام الدراسى المقبل 2020،2021، تصل إلى 3 آلاف جنيه باختلاف المدارس، موضحين أن المدارس بدأت فى زيادة المصروفات من تلقاء نفسها دون مراعاة أى ظروف تمر بها البلاد، موضحين أن العام المقبل يفترض أن يشهد تغييرا فى شكل اليوم الدراسى بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ومن ثم يجب على الأقل أن تستمر المدارس فى تحصيل نفس مصروفات العام المقبل لحين ظهور ملامح العام الدراسى المقبل.

وأوضح أولياء الأمور أن إصرار المدارس على تحصيل مصروفات العام المقبل فى الوقت الحالى مع الزيادة فيها غير مبرر بل يعكس سوء النية من بعض المدارس لسعيها للهروب من ضوابط العام الدراسى الجديد والتى قد تكون الدراسة فيه مزيج بين التعليم عن بعد والمدرسة وبالتالى لن يحضر الطالب يوميا ومن ثم يجب أن تخفض المصروفات.

من جانبها قالت مصادر مسئولة بالوزارة، إنه من المقرر أن يتم حسم مصير وملف مصروفات العام الدراسى المقبل ومصروفات "الباص" خلال الأيام المقبلة حيث يتم إعلان ضوابط المصروفات وهل هناك زيادة أم خفض لمصروفات العام الدراسى المقبل.




 


التربية والتعليم

مصروفات العام الدراسى المقبل

المدارس الخاصة

اخبار مصر

اخبار مصرية

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