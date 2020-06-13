اليوم السابع
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أمن الجيزة يواصل تأمين حملات إزالة العقارات المخالفة بالتنسيق مع المحافظة

السبت، 13 يونيو 2020 08:41 م
أمن الجيزة يواصل تأمين حملات إزالة العقارات المخالفة بالتنسيق مع المحافظة إزالة عقارات مخالفة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نسقت مديرية أمن الجيزة، مع مسئولى المحافظة، فى تأمين حملات الإزالة للعقارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالكيها بعدد من المناطق بأنحاء الجيزة.

أسفرت الحملة عن إزالة عدد من الفيلل والأبراج السكنية المخالفة بكرداسة، والحوامدية، والهرم، والوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالكيها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وأسفرت حملة أشرفت على تأمينها مديرية أمن الجيزة، على إزالة عدد من العقارات المخالفة بمنطقتي منشأة القناطر والهرم، وجاري مواصلة حملات الإزالة بأنحاء المحافظة.

ووفقا للتعديلات التي الجديدة التي انتهى إليها البرلمان في مشروع قانون البناء، تم تقسيم مخالفات البناء إلى نوعين، مع النص على عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء"، وقسمت المخالفات إلى نوعين، كالتالى:

مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة"، وتشمل هذه المخالفات:

التعدى على أراضى وأملاك الدولة.

التعدى على مناطق الضغط العالى.

التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

 أما النوع الثانى من المخالفات، التى يتم التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، وهى كالتالى:

 - المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.


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